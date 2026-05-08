México contempla reducir el ciclo escolar para "proteger a los niños" y la organización del Mundial ante ola de calor

El gobierno de México anunció que está contemplando reducir un mes el ciclo escolar 2025-2026 para "proteger" a los estudiantes de las altas temperaturas que afectan al país y facilitar la logística de las ciudades sede del Mundial de fútbol 2026, que arranca el 11 de junio.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el cambio tras una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que aprobó la modificación por unanimidad.

"Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país", señaló el funcionario.

La propuesta es que las clases terminen el 5 de junio, un mes antes de lo previsto.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que la medida no es definitiva después de que varias organizaciones civiles manifestaron rechazo.

" No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases ", expresó.

Durante la ola de calor de 2023, 18 estados mexicanos suspendieron clases presenciales y adelantaron el cierre del ciclo escolar en busca de proteger a cerca de 13 millones de niños.

Esta vez, sin embargo, el revuelo se ha generado por el vínculo explícito que hicieron las autoridades con la organización de un evento que para muchos no es prioridad.

INDIGNANTE

Asociaciones ciudadanas sostienen que el país llega al torneo con infraestructura urbana envejecida y sistemas de transporte saturados.

La Ciudad de México, donde se jugarán seis partidos incluyendo la inauguración, enfrenta en días de baja concurrencia turística múltiples problemas en vialidades y servicios urbanos.

Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades sede, también colapsan a diario debido a la congestión vehicular.

En tiempos de vacaciones escolares, como en cualquier ciudad grande, el embotellamiento urbano se mitiga.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó como "indignante" la decisión y aseguró que las alteraciones al ciclo escolar se intentan justificar con las condiciones climáticas, "cuando históricamente jamás se han tomado medidas reales para atender las afectaciones que viven miles de estudiantes y trabajadores de la educación en las aulas del país".

En Oaxaca, donde no están pautados partidos del Mundial, el sindicato de maestros dijo que el gobierno está priorizando intereses económicos y turísticos por encima de las necesidades de la educación pública.

México espera la llegada de unos 5 millones de visitantes internacionales durante el torneo, un aumento del 44% en el flujo turístico respecto a años anteriores.

Usualmente en México las olas de calor se presentan en abril y mayo. La temporada de calor suele concluir con la llegada de la temporada de lluvias, a mediados de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional ha estimado que es probable que la temporada de lluvias se adelante a mayo, mes en el que, en todo caso, sí se han reportado temperaturas de hasta 45 grados centígrados en algunos estados del país.