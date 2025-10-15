Tras la liberación de rehenes: De qué depende ahora que se concrete la paz entre Hamás e Israel

Israel y Hamás iniciaron esta semana la primera fase de lo que se supone un cese al fuego indefinido con el intercambio de rehenes y prisioneros de ambos lados.

El plan, con 20 puntos y promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aprobó la semana pasada por el gabinete del gobierno de Israel y por Hamás.

Este acuerdo llega luego de dos años en los que han muerto más de 67.000 personas a causa de los ataques israelíes. Alrededor de 1.200 personas murieron por los ataques de Hamás del 7 de octubre, en los que 251 más fueron tomadas como rehenes.

La ofensiva militar israelí ha destruido la mayor parte de la infraestructura de Gaza y provocado una catastrófica crisis humanitaria. En palabras de la comisión investigadora de la ONU, Israel ha cometido genocidio .

Hamás e Israel estuvieron negociando indirectamente en Egipto, con la mediación de Qatar, Turquía y Estados Unidos y con base en un plan de paz de 20 puntos planteado por el presidente Donald Trump.

Entre los puntos del acuerdo se esperaba que Hamás liberara a 20 rehenes israelíes vivos, algo que ya hizo, así como la devolución de los restos mortales de los ya fallecidos, lo que empezó a hacer pero que está llevando más tiempo porque, dicen, les está costando localizar los cuerpos.

Israel cumplió la parte de soltar a 250 prisioneros palestinos y a unos 1.700 gazatíes, entre los que hay médicos, periodistas, menores y ancianos, y que fueron capturados en algún momento de los últimos dos años y no fueron sometidos a juicio.

A su vez, se contempla que Israel deje entrar ayuda humanitaria en territorio palestino y que retire poco a poco su Ejército de la zona. Lo primero, aún con restricciones, está ocurriendo.

Esto sería el "primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, este es apenas un primer paso hacia el fin de la guerra.

Apenas pasaron unos días de la firma del acuerdo y ya los puntos están generando tensión y son fruto de tiras y aflojas.

A continuación detallamos los 4 puntos clave de los que depende que este nuevo acuerdo prospere y permita el fin a la guerra.

1. QUE NINGUNA DE LAS PARTES ROMPA EL ALTO AL FUEGO

La confianza entre ambas partes es prácticamente inexistente. Y hay motivos para que esto sea así.

En la primera fase del plan se fijó como plazo para que Hamás devolviera a Israel a todos los rehenes, vivos y fallecidos, antes del mediodía del lunes (hora local). Una copia del acuerdo de alto el fuego, publicada por medios israelíes la semana pasada, pareció reconocer que Hamás y otras facciones palestinas podrían tener dificultades para localizar todos los cuerpos dentro de ese plazo.

Y justamente esto, está generando inestabilidad.