Tras el crimen de Miguel Uribe Turbay, su padre toma la posta como precandidato presidencial en Colombia

El Centro Democrático informó este viernes que Miguel Uribe Londoño solicitó integrarse al proceso de selección de candidato presidencial “en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”. El partido y sus precandidatos le dieron la bienvenida oficialmente, asegurando que participará en el proceso de selección interno que definirá quién competirá en las elecciones del próximo año.

Con este anuncio, Uribe Londoño, quien tuvo un paso por la política en los años 90 y desempeñó funciones como embajador, se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, quienes también aspiran a la nominación presidencial del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El crimen que conmocionó a Colombia

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentado el 7 de junio en Bogotá, recibiendo dos disparos en la cabeza. Tras permanecer en estado crítico durante dos meses, falleció el 11 de agosto. Su asesinato remeció al país y generó un debate sobre la seguridad de dirigentes políticos en Colombia.

Durante el funeral, Uribe Londoño señaló que “las ideas de Miguel están más vigentes que nunca”, condenó la violencia y llamó a “frenar esta locura en 2026”, en alusión al próximo ciclo electoral.

La coalición opositora definirá a su candidato presidencial entre diciembre de 2025 y enero de 2026 mediante una encuesta internacional. El ganador participará en una consulta con otras fuerzas de derecha el 8 de marzo de 2026, con el objetivo de presentar un único candidato que compita con el oficialismo en la primera vuelta presidencial.

Con la incorporación de Miguel Uribe Londoño, la contienda interna de la derecha colombiana se reconfigura en un contexto marcado por la conmoción tras el asesinato de su hijo y el desafío de consolidar una alternativa unificada frente al presidente Gustavo Petro.

