Tragedia en Tailandia: niño de 11 años al volante de una camioneta atropella y mata a ocho monjes budistas

Al menos ocho personas murieron este jueves luego de que un niño de 11 años, que conducía una camioneta, atropellara a un grupo de monjes budistas en la provincia de Mukdahan, en el este de Tailandia, cerca de la frontera con Laos.

Según informaron las autoridades, se trató de un "trágico incidente" que también dejó numerosas personas heridas. El accidente ocurrió en la carretera de Ban Na Si Nuan, en el distrito de Don Tan, de acuerdo con el diario Thairath.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el menor tomó la camioneta de sus padres y condujo hasta el centro de la localidad de Mukdahan, donde perdió el control del vehículo e impactó contra un grupo de monjes que se encontraba en el lugar.

En un primer momento, los reportes daban cuenta de cinco fallecidos y varios heridos. Sin embargo, posteriormente las autoridades actualizaron el balance y confirmaron al menos ocho monjes fallecidos. Al momento del accidente, cerca de 30 monjes se encontraban en la zona.

Tras el atropello, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los lesionados y trasladarlos a distintos hospitales de la zona.

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