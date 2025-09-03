Tragedia en Portugal: Descarrilamiento de histórico funicular deja al menos 15 fallecidos en Lisboa

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su "solidaridad y pesar con las familias afectadas por esta tragedia", según un comunicado oficial.

Hasta el momento no está claro cuántas personas se encontraban a bordo en el momento del accidente, que tuvo lugar alrededor de las 18:05 (hora local) del miércoles.

Tampoco se ha confirmado si entre las víctimas mortales hay ciudadanos portugueses o extranjeros.

Según el diario local Observador, el accidente se habría producido luego de que un cable se soltara a lo largo de la vía, provocando que el funicular perdiera el control y chocara contra un edificio cercano, aunque las autoridades dijeron que es demasiado pronto como para determinar las causas de la tragedia.

El sitio web de Protección Civil de Portugal informó que en la zona se encuentran desplegados 62 efectivos de emergencia y 22 vehículos.

El ascensor de la Gloria, inaugurado en 1885 y electrificado tres décadas después, es uno de los íconos turísticos más reconocidos de Lisboa.

Los tranvías amarillos son una parte esencial del sistema de transporte en esta ciudad de empinadas colinas, recorriendo calles adoquinadas y angostas.

Este funicular en particular conecta, en un trayecto de apenas tres minutos, la plaza de los Restauradores Barrio Alto, una zona pintoresca de calles empedradas.