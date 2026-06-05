Tragedia en el Sáhara: 49 personas mueren de sed tras la avería de un camión en el desierto

Un total de 49 personas falleció de sed en el desierto del Sáhara luego de que el camión en el que viajaban sufriera una avería mecánica y quedaran perdidas en una zona ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad nigerina de Assamaka, cerca de las fronteras con Malí y Argelia, según confirmaron las autoridades de Níger.

Las autoridades provinciales de Agadez informaron que las víctimas, en su mayoría ciudadanos nigerinos, perdieron la vida en esta "tragedia" ocurrida en "la inmensidad del desierto sahelo-sahariano".

El gobernador provincial, Ibra Boulama Issa, explicó que alrededor de 100 personas viajaban en el vehículo, procedente de Malí. "Regresaban a su país para celebrar las fiestas con sus familias", señaló la autoridad.

Tras ser alertadas por dos sobrevivientes, las autoridades enviaron una misión de investigación a la zona, donde fueron encontrados decenas de cuerpos sin vida.

"Según los informes iniciales, el vehículo, que había partido de la ciudad maliense de Telhandek, situada a unos 300 kilómetros de la frontera con Níger, se extravió antes de averiarse tras varios días de viaje por el desierto", ha explicado, antes de puntualizar que "privados de agua e incapaces de reparar el vehículo", los pasajeros "quedaron atrapados en un entorno hostil donde las temperaturas extremas y la falta de provisiones dificultaban enormemente la supervivencia".

De acuerdo con las autoridades, la alerta fue dada por dos personas que lograron sobrevivir tras caminar más de 50 kilómetros hasta llegar a un estanque. Desde allí continuaron su trayecto hacia Assamaka, lo que permitió activar una operación de búsqueda y rescate que, sin embargo, no logró salvar a las víctimas.

Durante las labores de retorno, los equipos de emergencia estuvieron a punto de enfrentar una nueva tragedia. Las autoridades indicaron que la misión "evitó por poco otra tragedia" después de encontrar un segundo camión averiado con más de 60 personas a bordo, quienes llevaban tres días atrapadas en el desierto debido a un fallo mecánico.

"Según la información recabada, este segundo camión, al igual que el primero, había partido de la ciudad maliense de Harouba, situada a más de 300 kilómetros de la frontera con Níger", han detallado, al tiempo que han explicado que numerosos nigerinos viajan a dicha zona de territorio maliense para trabajar en minas de oro.

Las autoridades advirtieron que estos desplazamientos continúan realizándose pese a los elevados peligros que implica la zona.

"A pesar de los altos riesgos asociados a la inseguridad en la zona, en particular la presencia de grupos terroristas en ciertas rutas y las extremas dificultades para viajar por el desierto, estos viajes siguen siendo frecuentes", han manifestado, antes de destacar que los pasajeros del segundo camión recibieron atención médica y llegaron "de forma segura" tras la reparación de su camión.

Asimismo, recalcaron la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes emprenden este tipo de trayectos.

"Este último incidente pone de relieve, una vez más, la vulnerabilidad de los jóvenes involucrados en la migración transfronteriza y los flujos económicos, a menudo obligados a aventurarse en zonas inestables para sobrevivir o buscar mejores condiciones de vida".

La tragedia vuelve a poner el foco sobre los peligros de las rutas migratorias que atraviesan el Sáhara. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 7.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar este desierto, muchas de ellas en su intento por llegar a los países del norte de África y posteriormente atravesar el mar Mediterráneo con destino a Europa.

PURANOTICIA