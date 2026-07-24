Trump anuncia que los daños a buques y cargamentos serán cubiertos con fondos iraníes retenidos por EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que todos los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos serán cubiertos con fondos iraníes que permanecen bajo control de Washington.

"Hasta nuevo aviso, que a partir de este momento, todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos serán pagados con los fondos iraníes que Estados Unidos tiene en su poder y controla", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

En la misma publicación, el mandatario sostuvo que, aunque los perjuicios puedan alcanzar una elevada cuantía, considera que la medida es la adecuada.

"Estos daños pueden ser muy cuantiosos (...), ésta es la forma justa y equitativa de proceder".

Trump no precisó el alcance geográfico de su anuncio, aunque se presume que hace referencia a las aguas del estrecho de Ormuz y a los golfos Pérsico y de Omán, una zona estratégica donde Irán cuenta con litoral.

El mandatario republicano ya había responsabilizado el jueves a Irán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo.

Asimismo, advirtió con atacar si la milicia yemení continúa disparando contra embarcaciones en el paso de Bab el Mandeb, en el marco del bloqueo naval que el grupo ha impuesto contra Arabia Saudí.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, respondió a través de redes sociales y denunció que la decisión anunciada por Washington constituye un precedente de riesgo para el derecho internacional.

"Confiscar bienes de otra nación para pagar reclamaciones futuras inconexas sienta un precedente peligroso".

El jefe de la diplomacia iraní también lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias de este tipo de medidas.

"Quienes celebren o se beneficien de estos fondos deben recordar: una vez los gobiernos normalizan la confiscación, no están a salvo los bienes de nadie", ha advertido, antes de agregar que "el caos resultante no será ni agradable ni pacífico".

Con estas declaraciones, Araqchi dejó abierta la posibilidad de que la República Islámica responda con confiscaciones como represalia a la política planteada por Trump.

No obstante, al igual que el mandatario estadounidense, el ministro iraní no especificó el alcance de sus afirmaciones. En concreto, no aclaró si las "reclamaciones inconexas" aluden a eventuales demandas derivadas de los ataques hutíes en el mar Rojo o a aquellas relacionadas con los "incendios" y "explosiones" registrados en buques que han intentado cruzar el estrecho de Ormuz.

PURANOTICIA