EE.UU. sanciona a 11 nuevas entidades e individuos en Cuba e intensifica medidas contra las brigadas médicas

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 11 entidades e individuos en Cuba, a los que acusa de facilitar el control del Gobierno cubano sobre sectores estratégicos y de intentar evadir las sanciones impuestas previamente por Washington. Además, la administración estadounidense reforzó las medidas dirigidas contra las campañas de cooperación médica internacional impulsadas por La Habana.

"Designo a nueve entidades y dos personas cuyas actividades perpetúan el control del régimen sobre los sectores energético, financiero y de explotación de mano de obra médica en el extranjero de Cuba. Los sancionados hoy también han intentado eludir nuestras sanciones anteriores contra el régimen cubano y sus colaboradores", ha señalado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

En concreto, Washington sancionó a cuatro entidades vinculadas a mecanismos de evasión de sanciones relacionados con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado empresarial cubano propiedad y administrado por las Fuerzas Armadas de Cuba, que ya se encuentra bajo sanciones estadounidenses.

Asimismo, aplicará restricciones a tres entidades que operan en el sector energético cubano y a dos entidades y dos personas que, según Washington, son "responsables de la explotación y el trabajo forzoso de los trabajadores sanitarios cubanos a través de las brigadas médicas en el extranjero del régimen".

CUBA ACUSA UN ''CASTIGO COLECTIVO''

Desde La Habana, las autoridades cubanas rechazaron las nuevas medidas y acusaron a Estados Unidos de profundizar su política de presión contra la isla.

Por su parte, las autoridades cubanas han denunciado que Departamento de Estado "demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano".

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo que las sanciones buscan agravar la situación del país.

"A pesar de que el gobierno estadounidense continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria", ha indicado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

El canciller también cuestionó las medidas dirigidas contra la cooperación médica internacional de la isla y aseguró que afectan el acceso a la salud en distintos países.

En particular ha denunciado el cerco de Estados Unidos a la cooperación médica de Cuba, asegurando que "equivale a una agresión contra el Derecho Humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo". "Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional", ha afirmado.

Finalmente, Rodríguez criticó que las sanciones provengan de Estados Unidos, cuestionando la situación interna del país norteamericano.

Rodríguez ha denunciado que estas sanciones las aplica "el gobierno del país más rico del mundo", al que acusa de "negar el Derecho Humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos".

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