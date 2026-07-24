Justicia de EE.UU. retira citaciones contra periodistas del New York Times por reportaje sobre el Air Force One

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró las citaciones emitidas contra varios periodistas de The New York Times, luego de que un juez federal advirtiera que las dejaría sin efecto si el organismo no las revocaba. Las diligencias estaban relacionadas con un reportaje sobre fallos de seguridad en el avión presidencial Air Force One, regalado por Qatar al presidente Donald Trump.

Las citaciones buscaban que los reporteros Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt comparecieran ante un gran jurado en un tribunal de Manhattan, tras publicar que el Servicio Secreto recomendó a Trump abandonar la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Ankara, Turquía, a bordo del antiguo Air Force One, debido a que el nuevo avión no contaría con sistemas de seguridad avanzados para protegerse de posibles ataques con misiles.

El Departamento de Justicia argumentó que los periodistas podrían haber incurrido en un delito por la revelación de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal Arun Subramanian citó a representantes del Departamento de Justicia para que justificaran las medidas adoptadas, las que tanto The New York Times como diversas asociaciones de medios calificaron como una vulneración de la libertad de prensa.

Tras considerar insuficientes las explicaciones entregadas, el magistrado advirtió a los representantes del Gobierno que debían retirar las citaciones o, de lo contrario, las anularía mediante una resolución judicial.

El abogado principal del diario, David McCraw, celebró la decisión y destacó el respaldo de la justicia a la libertad de expresión.

"Un gran día para la Primera Enmienda y un gran día para el Estado de derecho", y que "los tribunales federales han defendido lo que es justo en este país", según declaraciones a la emisora pública NPR.

Pese al retiro de las citaciones, el Departamento de Justicia cuestionó duramente la actuación del juez, acusándolo de obstaculizar una investigación vinculada a la seguridad nacional.

Por contra, el Departamento de Justicia ha denunciado la conducta del juez por violar "principios claros y arraigados, así como el sentido común" al obstaculizar una investigación de seguridad nacional.

Asimismo, el organismo aseguró que la investigación seguirá adelante y reiteró su compromiso de perseguir eventuales filtraciones de información clasificada.

"Que quede claro: esta investigación sigue en curso y buscaremos justicia contra quienes amenacen la seguridad nacional filtrando información clasificada, un delito federal grave", ha avisado en un comunicado divulgado por el mismo medio.

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