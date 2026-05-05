Tragedia en Colombia: explosión en mina de Sutatausa deja nueve muertos y seis heridos

A unos 600 metros de profundidad se encontraban realizando sus labores un grupo de operarios cuando fueron sorprendidos por un fatal estallido en el centro de Colombia. El trágico saldo de esta emergencia, registrada en la localidad de Sutatausa —perteneciente al departamento de Cundinamarca—, dejó a nueve trabajadores fallecidos y a otros seis que lograron ser rescatados con vida luego de permanecer atrapados bajo tierra.

A través de un comunicado oficial, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ratificó que el siniestro se produjo específicamente al interior del yacimiento denominado La Ciscuda, faena que se encuentra bajo la administración de la empresa Carbonera Los Pinos. De acuerdo a los antecedentes entregados por la entidad, el origen de la detonación estaría vinculado a una acumulación de gases en el lugar.

Cabe destacar que, casi un mes antes, el mismo organismo fiscalizador había emitido una advertencia a la compañía, sugiriendo "actualizar las labores de inertización al interior del proyecto; realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas; (e) incluir dentro de la matriz de riegos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón".

El deceso de los operarios fue ratificado varias horas más tarde de las primeras vocerías. Previamente, el capitán Álvaro Farfán, quien ejerce como delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, detalló ante la prensa que "15 mineros se encontraban trabajando en el sitio". El oficial de rescate añadió que, de ese grupo inicial, tres individuos lograron escapar "por sus propios medios, uno de ellos, debido a la magnitud del incidente, fue remitido a los centros asistenciales".

Para atender la emergencia, tres ambulancias fueron despachadas de inmediato a la zona del desastre. En paralelo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, utilizó sus redes sociales para informar sobre las maniobras de los equipos de respuesta, señalando que los especialistas "adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda".

Finalmente, una nota de prensa difundida por la ANM precisó el destino de los sobrevivientes. Las seis personas que fueron evacuadas con vida desde el pique minero terminaron siendo derivadas de urgencia hasta las dependencias del Hospital Regional de Ubaté, recinto donde actualmente se encuentran recibiendo atención médica.

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