Tragedia en China: explosión en fábrica de fuegos artificiales deja al menos 26 muertos

Autoridades de China confirmaron que se elevó a 26 la cifra de víctimas fatales producto de la explosión ocurrida al interior de una planta de fuegos artificiales, siniestro que además dejó un saldo de 61 heridos, y que tuvo lugar específicamente en el condado de Liuyang, emplazado en la céntrica provincia de Hunan.

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, extendió sus disculpas públicas tanto a la ciudadanía en general como a los vecinos afectados y a los parientes de las víctimas. En medio de sus condolencias, el jefe comunal manifestó que "estamos profundamente apesadumbrados y llenos de remordimiento".

El epicentro de la tragedia fue un taller perteneciente a la firma Changsha Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display. En dichas instalaciones aún se desarrollan intensos operativos de salvamento, los cuales están siendo orientados por un equipo especializado que fue despachado directamente por el Ministerio de Gestión de Emergencias para coordinar el socorro.

Para hacer frente a la emergencia, se desplegaron en la zona cinco cuadrillas de rescate compuestas por un total de 482 efectivos. A este contingente se sumó un grupo de profesionales médicos, tanto de nivel municipal como provincial, encargados de brindar asistencia inmediata a los sobrevivientes.

Frente a la magnitud del desastre, el presidente de China, Xi Jinping, instruyó llevar a cabo el "máximo esfuerzo" con el objetivo de auxiliar a los lesionados y localizar a quienes siguen en calidad de desaparecidos. Asimismo, el mandatario exigió que se ejecute una pronta indagatoria para que los culpables asuman su responsabilidad ante la justicia.

"Las autoridades de todas las regiones y departamentos deben extraer lecciones profundas del accidente y reforzar la responsabilidad en materia de seguridad en el lugar de trabajo", enfatizó el jefe de Estado, quien ostenta además los cargos de secretario general del Comité Central del Partido Comunista del país y presidente de la Comisión Militar Central.

Siguiendo esa misma directriz, la máxima autoridad ordenó redoblar los esfuerzos para salvaguardar la propiedad y la vida de las personas. Esto incluye una mejora sustancial en la gestión de la seguridad pública, junto con un estricto control de peligros y el fortalecimiento en la detección de riesgos en los sectores claves.

Actualmente, las diligencias para esclarecer las causas del accidente ya fueron abiertas. Como primera medida, las autoridades de seguridad pública concretaron la detención del responsable de la empresa implicada, aunque por ahora no hay detalles establecidos sobre los motivos que detonaron la explosión en la citada fábrica.

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