Tragedia en Afganistán: Choque de bus deja un saldo de más de 50 fallecidos en la provincia de Herat

Una tragedia vial se registró este martes en el oeste de Afganistán, dejando un saldo de más de 50 personas muertas. El fatal accidente ocurrió en la provincia de Herat, cuando un bus de pasajeros colisionó con un camión y una motocicleta, un impacto tan violento que el autobús se incendió, consumiendo rápidamente el vehículo y dejando sin oportunidad de escape a sus ocupantes.

El dolor de la tragedia se agudizó al conocerse la identidad de las víctimas: el autobús transportaba a ciudadanos afganos que regresaban a su país luego de haber sido deportados de Irán. Viajaban desde el paso fronterizo de Islam Qala con la esperanza de reunirse con sus familias en la capital, Kabul, como parte de la "ola masiva de expulsiones" que ha afectado a la región en los últimos meses. Su largo y difícil viaje encontró un trágico final en la carretera.

Según la policía del distrito de Guzara, donde ocurrió el accidente, la principal causa del siniestro fue la imprudencia. En declaraciones a la prensa, un portavoz policial indicó que "debido a la excesiva velocidad y a la negligencia, (el bus) se desvió de la carretera y chocó" violentamente con el camión. Las autoridades de emergencia se movilizaron de inmediato al lugar para recuperar los cuerpos de las víctimas, la mayoría de las cuales se encontraban en el bus. El saldo final también incluye a dos pasajeros del camión y dos de la motocicleta.

El siniestro ha puesto de relieve una vez más la peligrosa situación de las carreteras afganas. Los accidentes de tránsito son lamentablemente frecuentes debido al mal estado de la infraestructura vial, deteriorada por décadas de conflicto, la conducción temeraria de los automovilistas y la notoria falta de regulación en las vías del país.

