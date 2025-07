Torre Pacheco: La ciudad española en la que grupos de ultraderecha persiguieron a migrantes norteafricanos

Todo sucedió muy rápido, según contó en su denuncia. El hombre, de 68 años, asegura que no se acuerda de mucho.

No intentaron robarle, por lo que se cree que el objetivo de la agresión podía ser simplemente grabarlo para subirlo a las redes sociales , señala el diario regional La Opinión de Murcia.

El incidente fue utilizado entonces por grupos de ultraderecha en redes sociales para avivar el odio contra la población de origen marroquí , viralizando videos de otras agresiones que hacían pasar por la sufrida por el vecino de Torre Pacheco -el propio Domingo ha confirmado que no se trata de él-, e incluso compartiendo imágenes y datos personales de cinco hombres a los que identificaban, sin ningún tipo de pruebas, como los supuestos agresores.

Varios grupos fueron formándose en redes como Telegram, donde el canal ultra "Deport Them Now Spain" convocó una "cacería" los días 15, 16 y 17 de julio para dar con los autores de la agresión, "reunirlos con Alá" y, si otros marroquíes no colaboraban con la identificación de los agresores, aseguraban, "ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido", según informó el portal de noticia Eldiario.es.