Al menos 26 migrantes muertos y varios desaparecidos deja naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

Al menos 26 migrantes murieron por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según primeras informaciones, que dan cuenta también de entre 15 y 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria.

El suceso se produjo a unas 13 millas al suroeste de Lampedusa. La embarcación volcó antes de que pudiesen llegar los servicios de emergencia, que sólo pudieron rescatar a 60 de las personas que viajaban a bordo.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó por boca de un portavoz, Filippo Ungaro, su "profunda angustia" por este "enésimo naufragio". La organización, que comenzó a brindar ayuda a los supervivientes, llamó a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

Sólo en lo que va de año, unos 675 migrantes y refugiados han perecido en aguas del Mediterráneo central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que no tienen en cuenta este último hundimiento.

