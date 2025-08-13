EE.UU. confisca bienes por US$700 millones vinculados al régimen de Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el decomiso de más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro. En una entrevista con Fox News, Bondi detalló que la incautación incluye una serie de bienes de lujo, como mansiones, aviones, joyas y efectivo.

Bondi calificó la operación como un caso de "crimen organizado, no diferente a la mafia". La justicia estadounidense acusa a Maduro de estar vinculado al Cártel de Sinaloa y de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

Entre los activos confiscados se encuentran:

Dos aviones multimillonarios.

Propiedades en Florida y República Dominicana.

Una granja de caballos.

Nueve vehículos de lujo.

Millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

El decomiso de estos bienes se produjo días después de que la fiscal general ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por la detención de Maduro.

La situación escaló cuando el entonces presidente Donald Trump ordenó al Ejército de EE.UU. combatir a los cárteles extranjeros incluso fuera de su territorio, una medida que evocó la histórica doctrina Monroe.

PURANOTICIA