Tiroteo en Filadelfia deja tres policías heridos y al atacante abatido

Un tiroteo registrado este domingo en el vecindario de Wynnefield, en Filadelfia (Estados Unidos), ha terminado con el atacante muerto y tres agentes de policía con heridas leves.

Tras el enfrentamiento, los policías han sido trasladados de urgencia al Hospital Penn Presbyterian. No obstante, según ha informado la cadena CBS, el pronóstico es favorable y se espera que los tres efectivos se recuperen por completo y sin mayores complicaciones.

"Estos hombres y mujeres dan su vida por este trabajo, por lo que estamos muy agradecidos de que esta noche vayan a sobrevivir a sus heridas, y seguiremos avanzando como departamento", ha dicho el jefe de policía de la localidad en una rueda de prensa sobre sus compañeros.

"(El atacante) abrió fuego contra todos los agentes que estaban allí. Había cuatro agentes allí, tres resultaron heridos", ha confirmado. A su vez, ha ampliado que una mujer que se encontraba en las inmediaciones ha sido trasladada al Hospital Jefferson, sin resultar herida.

"Me han dicho que también llevaron a una mujer al Jefferson Hospital, quizá sin heridas. Aparece en el vídeo, pero no estoy seguro de si hay alguna lesión relacionada con eso. Había una mujer propietaria de un coche que recibió disparos, pero no tengo constancia de que nadie resultara herido", ha dicho.

Las autoridades han repetido que la investigación se encuuentra en una fase temprana y todavía no conocen el motivo del enfrentamiento. ¿Por qué decidió acercarse a esa escena y enfrentarse a los agentes? ¿Fue algo premeditado o no? Lo analizaremos para averiguarlo", ha concluido.

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