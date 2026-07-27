Tiroteo en festival gastronómico de Seattle deja tres muertos, cuatro heridos y un detenido

La Policía de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, detuvo a un sujeto por el tiroteo registrado este domingo durante un festival gastronómico en el centro de la ciudad, hecho que dejó un saldo de tres personas fallecidas y otras cuatro heridas.

Según informó el Departamento de Policía de Seattle, dos de las víctimas murieron en el lugar del ataque, que preliminarmente habría sido provocado por una riña, mientras que una tercera falleció en el centro asistencial al que fue trasladada.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el tiroteo se produjo entre dos personas. Uno de los presuntos involucrados ya fue detenido, mientras continúan las diligencias para dar con el segundo sospechoso. El subjefe de la Policía, Tyrone Davis, indicó que este último no representa un peligro para la comunidad y precisó que se trata de una persona joven.

El festival gastronómico donde ocurrió el ataque se realiza desde hace varias décadas en Seattle y, en su edición del año pasado, reunió a cerca de 280 mil asistentes durante el fin de semana.

"Quiero agradecer a los agentes de la Policía de Seattle que llegaron rápidamente al lugar y lograron detener a un sospechoso", señaló la oficina de la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, mediante un comunicado, donde además sostuvo que, por ahora, toda la atención está puesta "en las personas que perdieron la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que permanecen junto a ellas".

Pocos minutos después de que se escucharan los disparos, la Policía publicó un mensaje en redes sociales solicitando a la comunidad evitar el sector. De acuerdo con medios estadounidenses, como CNN, el festival se desarrollaba a escasa distancia de la icónica Aguja Espacial (Space Needle), uno de los principales símbolos de Seattle.

"La violencia armada cambia a las familias para siempre. El trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas. En los próximos días determinaremos qué ocurrió y seremos transparentes con la ciudadanía respecto de lo que averigüemos", afirmó Wilson, quien calificó lo sucedido como un "atroz acto de violencia".

Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, confirmó a través de redes sociales el despliegue de unidades especiales SWAT de la Patrulla Estatal de Washington, luego de una solicitud realizada por el Departamento de Policía de Seattle.

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