Ejército de Irán ofrece US$30 mil por matar o capturar a soldados estadounidenses y promete “resistencia” hasta la “derrota total”

El comandante en jefe del Ejército de Irán, general Amir Hatami, ofreció una recompensa equivalente a 30 mil dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses, mientras reafirmó el compromiso de Teherán de mantener su “resistencia” contra Estados Unidos e Israel “hasta su derrota total”.

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares o 5.000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

Asimismo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica reafirmó su compromiso de continuar la resistencia contra Estados Unidos e Israel en la región, según un comunicado difundido por la autoridad castrense.

"Continuar la resistencia contra Estados Unidos y el régimen israelí en la región hasta la derrota total de sus enemigos y el cumplimiento de las demandas del pueblo iraní", reza un comunicado publicado por la autoridad castrense.

En paralelo, el jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, aseguró que su país ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel, argumentando que ninguno de sus dos adversarios habría conseguido cumplir los objetivos planteados al inicio de los ataques contra Teherán, el pasado 28 de febrero.

Según Qalibaf, entre dichos objetivos se encontraba el cambio total de régimen y el fin de la autoridad de los ayatolás.

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