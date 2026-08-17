Líder talibán critica falta de reconocimiento internacional y defiende soberanía sobre Afganistán

El líder de los talibanes, el mulá Haibatulá Ajundzada, criticó la falta de reconocimiento internacional al régimen afgano, instaurado tras el retorno del grupo al poder hace cinco años. Según sostuvo, a diferencia de los gobiernos anteriores, las actuales autoridades son “soberanas y decisivas” sobre todo el territorio afgano.

Durante los actos conmemorativos por el quinto aniversario de la toma del poder talibán, realizados en Kandahar —la segunda ciudad del país y considerada la cuna del movimiento—, Ajundzada reivindicó la aplicación de la justicia y las normas de la sharia, asegurando que no puede actuar en contra de la ley islámica.

El líder del Emirato Islámico afirmó además que Afganistán busca mantener buenas relaciones con la comunidad internacional, siempre bajo los principios de la sharia islámica, y cuestionó que otros países no reconozcan al actual Gobierno, según informó la cadena afgana Tolo.

"El Gobierno anterior no tenía autoridad sobre un solo distrito. Pero no reconoció la formalidad del Gobierno del Emirato Islámico sobre todo Afganistán", ha denunciado, incidiendo en que a diferencia del anterior Gobierno estas autoridades son "soberanas y decisivas" sobre la totalidad del territorio.

En paralelo, el régimen talibán conmemoró este fin de semana los cinco años desde su retorno al poder, con un llamado a la "paz y a la tranquilidad" en sus relaciones con la comunidad internacional.

Sin embargo, las autoridades volvieron a advertir que no permitirán injerencias extranjeras en su forma de gobernar Afganistán, donde continúa aplicándose su interpretación integrista de la sharia.

Ajundzada, por su parte, se encuentra bajo una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por la presunta comisión de crímenes contra la Humanidad relacionados con la persecución por motivos de género. Desde la caída de Kabul, el líder talibán permanece prácticamente atrincherado en Kandahar.

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