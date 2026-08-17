Fuerzas Armadas de Perú tomarán el control perimétrico de las cárceles y reforzarán la vigilancia en las fronteras

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de los centros penitenciarios del país y reforzarán la vigilancia en las fronteras, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la "inseguridad ciudadana".

La autoridad sostuvo que esta medida busca otorgar un rol activo a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, descartando que su participación se limite a acompañar las labores de la Policía.

Añadió que el plan contempla la implementación de sistemas de vigilancia y seguridad en los recintos penitenciarios, incluido el uso de drones.

"Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada. Entonces, hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)", ha declarado.

Belaúnde detalló que los efectivos contarán con distintos mecanismos tecnológicos para reforzar el control en los centros penitenciarios, entre ellos equipos de escaneo, detectores de metales y sistemas destinados a bloquear señales de telefonía celular.

"Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular", ha apuntado, según informaciones de la emisora de radio RPP.

En paralelo, el ministro abordó la situación de ciudadanos extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilícitas y cuestionó las dificultades que, a su juicio, presenta actualmente la legislación peruana para detenerlos y expulsarlos del país.

Asimismo, ha explicado que el marco legal vigente es "casi prohibitivo" para capturar y expulsar del país a ciudadanos extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilícitas, "razón por la cual el Gobierno de Keiko Fujimori incluirá, en el pedido de facultades legislativas, la modificación de las normas para agilizar estos procesos".

En ese contexto, Belaúnde adelantó que el Ejecutivo solicitará modificaciones legales relacionadas con la clasificación de grupos considerados hostiles, poniendo como ejemplo a organizaciones criminales que operan en la frontera con Ecuador.

"Nosotros vamos a pedir varias modificaciones, cómo se catalogan a los grupos hostiles. ¿Qué es un grupo hostil? Si uno va a la frontera con el Ecuador, ¿no? 'Los Choneros' es esta organización criminal, en el Ecuador son un grupo hostil; en el lado peruano, son organización criminal. Hoy el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú", ha alertado.

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