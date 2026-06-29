Tiroteo en centro de menores en Alemania deja seis muertos y varios heridos

Al menos seis personas han fallecido y varias han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en un centro de atención de menores en la ciudad alemana de Stade, en el norte del país. Hay tres sospechosos detenidos, entre ellos el autor del ataque.

"Según el estado actual de la investigación, se ha producido un homicidio en un centro de asistencia a menores con varias víctimas", ha informado la policía local en un mensaje difundido en redes sociales.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Pedimos abandonar y evitar la zona por su propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", añadió la policía local.

Las autoridades policiales han informado además que uno de los detenidos es el principal responsable de los hechos, mientras que otras dos personas siguen actualmente sometidas a medidas policiales y se investiga su posible participación en los hechos.

La ciudad alemana de Stade se encuentra situada a 45 kilómetros al oeste de Hamburgo.

PURANOTICIA