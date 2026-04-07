Tiroteo cerca del consulado de Israel en Estambul deja un atacante muerto y dos heridos: policía turca frustra ofensiva

Un tiroteo registrado este martes en las inmediaciones de la sede diplomática de Israel en Estambul terminó con tres agresores "neutralizados" por la policía de Turquía. El balance de la jornada, según informaron las autoridades locales, incluyó además a dos funcionarios policiales con lesiones producto del enfrentamiento.

Mustafa Ciftci, titular de la cartera del Interior, utilizó sus plataformas digitales para informar que "tres individuos que protagonizaron un enfrentamiento armado con agentes de la Policía (...) han sido neutralizados". Respecto al estado de salud de los uniformados, el secretario de Estado precisó que "dos de nuestros heroicos agentes sufrieron heridas leves".

De acuerdo con los antecedentes entregados por el ministro, los sujetos se trasladaron desde Izmit hasta la capital económica turca a bordo de un vehículo de alquiler. Ciftci detalló además el perfil de los involucrados, señalando que uno de ellos posee "vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", mientras que un segundo integrante cuenta con "antecedentes por tráfico de drogas".

Por su parte, el ministro de Justicia, Akin Gurlek, comunicó vía redes sociales la instrucción de "iniciar inmediatamente una investigación" que será llevada a cabo en estrecha coordinación con los organismos de seguridad del país.

En cuanto al estado de los atacantes, el gobernador de Estambul, Davut Gul, aclaró que uno de los implicados falleció en medio de la balacera. Los otros dos sujetos resultaron con heridas y se encuentran bajo custodia de las fuerzas de seguridad, según consignó la información del periódico 'Cumhuriyet'.

Desde el Ministerio de Exteriores de Israel emitieron una condena tajante frente al "ataque terrorista contra el Consulado de Israel en Estambul", valorando la diligencia de los efectivos locales al "frustrar" la ofensiva contra la representación diplomática.

A través de un comunicado oficial, la cancillería israelí sostuvo que "las misiones israelíes en todo el mundo han sido objeto de innumerables amenazas y ataques terroristas. El terror no nos detendrá". Cabe mencionar que, aunque el consulado permanece cerrado, las autoridades turcas aún no han especificado si el edificio era el objetivo directo de la agresión.

Thomas Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía, se unió al rechazo internacional condenando "en los términos más enérgicos el ataque perpetrado contra el Consulado de Israel en Estambul".

El diplomático estadounidense enfatizó que "los ataques contra misiones diplomáticas constituyen ataques contra el orden internacional y contra los principios que unen a las naciones. Felicitamos a Turquía y a las fuerzas de seguridad turcas por su respuesta rápida y decisiva", según concluyó en su declaración.

PURANOTICIA