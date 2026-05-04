Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja heridos a un menor de edad y al presunto atacante

Las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington DC fueron escenario de un violento incidente armado. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Servicio Secreto de Estados Unidos, el saldo del enfrentamiento dejó a un menor de edad con lesiones balísticas de carácter leve, mientras que "un individuo ha recibido un disparo de las fuerzas del orden".

A través de sus plataformas digitales, la vocería de la institución de seguridad emitió una alerta detallando la ubicación exacta de la emergencia: "Personal del Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra en el lugar de un tiroteo en el que está implicado un agente, en la calle 15 con la avenida Independence, en Washington DC".

En el mismo comunicado oficial, el organismo policial reiteró que "una persona ha recibido un disparo de las fuerzas del orden", añadiendo además que "por el momento se desconoce su estado". Junto con esto, las autoridades hicieron un llamado urgente a los transeúntes y residentes: "Se ruega evitar la zona, ya que los servicios de emergencia están interviniendo".

Los detalles de cómo se originó la balacera fueron proporcionados por Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, durante una conferencia de prensa citada por el periódico 'The Washington Post'. El alto mando relató que la situación escaló luego de que "agentes de franco que patrullan constantemente el perímetro exterior del complejo de la Casa Blanca identificaran a un individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego".

La dinámica de los hechos continuó cuando, "Tras detectarlo, agentes uniformados se acercaron al individuo, quien intentó huir a pie antes de disparar contra ellos", puntualizó Quinn. Frente a esta agresión, el subdirector confirmó el accionar policial indicando que "Los agentes respondieron al fuego, y la persona resultó herida y fue trasladada a un hospital".

Lamentablemente, los proyectiles percutados por el atacante "alcanzaron a un niño que se encontraba en la zona". Pese al impacto, el estado de salud del menor no reviste riesgo vital. En este contexto, el representante del Servicio Secreto aclaró que todavía no se ha logrado determinar cuál era el objetivo real de los disparos del sujeto.

Para brindar tranquilidad a la ciudadanía, Quinn enfatizó: "Estamos patrullando esta zona, y todos los lugares que vigilamos, las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descanso". Asimismo, el funcionario admitió "desconocer si el ataque iba dirigido al presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) o no", aunque se comprometió firmemente a "averiguarlo".

Un dato relevante aportado por un agente del Servicio Secreto al 'Washington Post' es que el enfrentamiento se registró en las proximidades del Monumento a Washington. Esto sucedió escasos minutos después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, transitara por ese mismo sector a bordo de su convoy oficial.

El citado medio norteamericano también recabó declaraciones de testigos presenciales, como Ryan Naef, de 21 años, y su madre Amanda Naef (47). Ambos se encontraban tomando fotografías en las cercanías del palacio de gobierno al momento de ver pasar la caravana presidencial de Vance. Según el relato del joven, repentinamente se oyeron cinco o seis disparos, instante en el cual "todos los agentes y todos los coches patrulla de la zona salieron disparados en esa dirección".

Como consecuencia directa de la emergencia, las carreteras de la zona permanecen cerradas. Así lo comunicó mediante sus redes sociales la Policía de Washington DC, institución que solicitó expresamente a los conductores "buscar una ruta alternativa o seguir las indicaciones del Servicio Secreto y de la Policía".

(Imagen: Andrew Leyden / Getty Images via AFP)

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