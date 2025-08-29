Texas prohíbe comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia

Calda afirma haber presentado una apelación.

Los ciudadanos chinos son el grupo más grande afectado por la nueva ley. Al menos 120.000 personas nacidas en China continental vivían en Texas en 2023 .

Qinlin Li, recién graduada de la Universidad Texas A&M y demandante en la demanda interpuesta contra la SB 17, dijo que se sorprendió al enterarse del proyecto de ley.

"Si no hay derechos humanos, entonces volvemos a como hace 150 años, como los trabajadores del ferrocarril ", dice Li.

Li vivía en un apartamento alquilado en una tranquila zona residencial a las afueras de Austin. Ocupada con su trabajo y la demanda, no tuvo tiempo de buscar un nuevo apartamento que se ajustara a sus necesidades hasta dos semanas antes del vencimiento de su contrato de arrendamiento .

Estaba en plena mudanza cuando la demanda fue desestimada. Aunque el fallo judicial declaró que la ley no la afectaba, ella afirmó que todo el proceso había afectado su salud mental .

"Creo que esto va a impedir que la gente estudie y trabaje aquí, porque es muy problemático", indica Li.

Jason Yuan ha dedicado su tiempo, además de su trabajo en el taller mecánico, a ser activista comunitario.

Antes de la aprobación del proyecto de ley, encabezó manifestaciones frente a la capital de Texas y testificó en una audiencia pública, declarando ante el comité que el nuevo proyecto de ley de tierras debería llamarse "Ley de Exclusión China de 2025".

En 1882, se aprobó la Ley de Exclusión China, una ley impulsada por el sentimiento antichino. Esta controvertida ley prohibió la inmigración de trabajadores chinos a Estados Unidos.

"Prohibirle a personas como yo la propiedad de una vivienda por su país de origen es discriminatorio", declara a la BBC Yuan, dueño del taller de coches.

Yuan estaba preocupado por el futuro de sus dos hijos, y cuando habló en una manifestación reciente, su hijo de 13 años lo apoyó.

"Les dije a todos que esto vale la pena", dice.

"En el futuro, les diré a mis hijos que, cuando sufran discriminación, cuando alguien los moleste, esta es una forma de contraatacar", añade.

LAS EMPRESAS CHINAS CONSIDERAN MUDARSE

Como propietario de una pequeña empresa, a Yuan también le preocupa el impacto financiero del proyecto de ley, ya que al menos un tercio de sus clientes son inmigrantes chinos.

"Es un ecosistema del que dependen los empresarios de la comunidad china", afirma Yuan.

Además de las pequeñas empresas, las empresas transnacionales chinas podrían verse directamente afectadas por la ley.

Entre 2011 y 2021, 34 empresas chinas registraron 38 proyectos de inversión, US$2.700 millones en inversiones de capital y 4.682 empleos en Texas, según un informe de funcionarios estatales.

Se cree que algunas empresas chinas están ya buscando alternativas a Texas.

Nancy Lin, agente inmobiliaria comercial con sede en Dallas, declaró a la BBC que varios posibles clientes chinos con los que ha hablado están pausando sus planes de inversión, incluidos algunos en los sectores de vehículos eléctricos y paneles solares.

"Si no se resuelve este problema, creo que será más difícil para las empresas chinas entrar en Texas. Quienes ya tengan contratos de arrendamiento no podrán renovarlos. Si lo hacen, solo podrán hacerlo por un máximo de un año".

El derecho a la propiedad de tierras ha sido una lucha para los chino-estadounidenses desde hace más de un siglo.