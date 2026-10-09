Terremoto de magnitud 7.6 en Panamá genera daños, evacuaciones y alerta de tsunami en varios países

El sismo se produjo a las 12:56 hora local (17:56 GMT), su epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, en el sur del país centroamericano, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá en la tarde de este viernes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El sismo se produjo a las 12:56 hora local (17:56 GMT), su epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, en el sur del país centroamericano, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Inicialmente, el Servicio Geológico de EE.UU. había informado que la magnitud era de 8,0, pero luego la rebajó.
Se han registrado una quincena de réplicas importantes tras el fuerte sismo y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.
Ciudadanos utilizaron las redes sociales para mostrar imágenes de la evacuación de los edificios y los daños que causó el sismo en las calles.
En Ciudad de Panamá, se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos.
El terremoto se sintió tanto en Ciudad de Panamá como en la capital de Costa Rica, San José, de acuerdo a testigos citados por la agencia Reuters.
En la capital panameña, numerosas personas salieron a las calles tras la evacuación de edificios.
Según el diario panameño La Prensa, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases en el horario vespertino, y también se informó del cierre temporal del aeropuerto de Tocumen de la capital panameña.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU. advirtió sobre la posibilidad de que se produjeran olas de tsunami peligrosas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México en las primeras tres horas después del sismo.
Hawái recibió la misma advertencia.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile también emitió una advertencia por la posibilidad de tsunami.
(Imagen: X/PanamaNews)
PURANOTICIA