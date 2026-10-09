Terremoto de magnitud 7.6 en Panamá genera daños, evacuaciones y alerta de tsunami en varios países

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá en la tarde de este viernes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo se produjo a las 12:56 hora local (17:56 GMT), su epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba , en el sur del país centroamericano, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Inicialmente, el Servicio Geológico de EE.UU. había informado que la magnitud era de 8,0, pero luego la rebajó .

Se han registrado una quincena de réplicas importantes tras el fuerte sismo y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Ciudadanos utilizaron las redes sociales para mostrar imágenes de la evacuación de los edificios y los daños que causó el sismo en las calles.

En Ciudad de Panamá, se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos.