Las autoridades de Brasil decidieron retirar definitivamente a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática en el país, en medio del creciente deterioro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

La crisis se intensificó luego de que el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, cuestionara la legitimidad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, generando una nueva tensión entre los gobiernos de ambos países.

Desde el Gobierno brasileño calificaron sus declaraciones como una "provocación" con intenciones "rupturistas", pese a que Lula obtuvo la victoria electoral con una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

Además, Brasil decidió no invitar al presidente argentino, Javier Milei, a la ceremonia de toma de posesión de Lula da Silva, programada para el próximo 5 de enero.

Tras la salida de Bitelli, el encargado de negocios, Eduardo Uziel, asumirá la conducción de la legación diplomática brasileña en Argentina, mientras los vínculos entre ambos gobiernos continúan deteriorándose.

La tensión también se enmarca en los constantes cuestionamientos e insultos que Milei ha dirigido anteriormente contra su homólogo brasileño, además de su participación en la salida y posterior fuga hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La crisis aumentó después de que Quirno afirmara que "hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación".

"El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral. Que nosotros digamos sí o no, no cambia", insistió el ministro argentino.

Sin embargo, los resultados de las elecciones brasileñas han sido reconocidos incluso por el Partido Liberal, colectividad del candidato Flávio Bolsonaro, además de otras formaciones opositoras y distintos gobiernos de la región.

PURANOTICIA