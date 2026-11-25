Estados Unidos notificó la primera muerte humana asociada a la gripe aviar tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre, Estados Unidos notificó a la OMS tres casos de infección humana por el virus de la influenza A(H5), todos confirmados mediante pruebas de laboratorio en el estado de Washington. Entre los afectados se encontraba la persona que posteriormente falleció.

Los tres contagios correspondían a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero del condado de Yakima, en el estado de Washington, donde recientemente se había detectado el virus HPAI A(H5N1) en animales. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si los tres trabajadores desempeñaban sus labores en una misma explotación agrícola.

En cuanto a la persona fallecida, la OMS detalló que presentaba afecciones médicas preexistentes y que acudió a un servicio de Urgencias una semana después de comenzar con síntomas respiratorios. Debido a la gravedad de su cuadro clínico, fue hospitalizada y falleció el pasado 1 de noviembre.

Por su parte, los otros dos pacientes solicitaron atención médica luego de presentar síntomas leves, aunque ninguno necesitó hospitalización. La secuenciación de los virus detectados en los tres casos confirmó que correspondían al subtipo de influenza A(H5N1). Además, las secuencias obtenidas presentaron una alta similitud con las de los virus identificados previamente en el ganado lechero del estado de Washington.

Si bien la OMS advirtió que "cabe esperar que se produzcan infecciones humanas esporádicas adicionales asociadas a la exposición a animales infectados o entornos contaminados mientras el virus siga circulando en las poblaciones animales", también señaló que el riesgo que representan los virus A(H5N1) para la población general es "bajo".

En tanto, para las personas que mantienen una exposición laboral a estos virus, el riesgo de infección se considera "bajo o moderado". No obstante, el organismo internacional puntualizó que esta evaluación podría modificarse a medida que se obtenga nueva información y que se mantienen los esfuerzos de vigilancia epidemiológica a nivel mundial.

Actualmente, continúan las investigaciones de salud pública, las labores de vigilancia y el seguimiento de las personas que estuvieron expuestas a animales infectados o a entornos contaminados. Asimismo, se realiza un monitoreo de los contactos cercanos de los casos confirmados en Estados Unidos.

Desde 2024 y hasta el 20 de noviembre de 2026, Estados Unidos había reportado un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5), cifra que incluye los tres contagios recientemente informados.

Finalmente, la OMS aclaró que no se ha identificado transmisión de persona a persona del virus de la influenza A(H5) en Estados Unidos. Si bien se han registrado casos aislados de este tipo en otras partes del mundo, hasta ahora no se ha detectado una transmisión sostenida entre seres humanos.

PURANOTICIA