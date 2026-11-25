Los datos filtrados de Rosstat (el servicio federal de estadísticas) revelan cómo la invasión a gran escala de Ucrania ha cambiado radicalmente los patrones de mortalidad en Rusia.
Al menos 490.334 soldados rusos han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, según unas estadísticas oficiales del gobierno ruso obtenidas por la BBC.
Los datos filtrados de Rosstat (el servicio federal de estadísticas) revelan cómo la invasión a gran escala de Ucrania ha cambiado radicalmente los patrones de mortalidad en Rusia, y muestran el alto costo en vidas humanas pagado en una guerra que Vladimir Putin había supuesto que duraría solo unos días, pero que se ha prolongado casi cinco años.
El Servicio Ruso de la BBC obtuvo acceso a más de 11 millones de registros de defunción correspondientes al período comprendido entre 2021 y septiembre de 2026, tras una filtración derivada de un ciberataque atribuido al grupo bielorruso Cyber Partisans BY y al colectivo ucraniano Silent Crow.
La agencia estadística rusa admitió haber sufrido un ciberataque, aunque negó que se hubiera producido una filtración de información confidencial.
En colaboración con el medio independiente ruso Mediazona, el Servicio Ruso de la BBC comparó los datos de Rosstat con su propia base de datos de militares rusos fallecidos, elaborada a partir de fuentes abiertas desde el inicio de la invasión de Ucrania. El análisis reveló coincidencias en el 90% de los registros.
Los expertos militares estiman que la lista de 290.012 muertes publicada por la BBC, obtenida a partir de informes oficiales, redes sociales, nuevos monumentos y tumbas, podría representar entre el 45% y el 55% del número real de fallecidos. Esto situaría la cifra total de muertos en un rango de entre 527.295 y 644.471.
Los registros muestran que el 65% de los jóvenes rusos de entre 18 y 24 años que perdieron la vida en 2025 fallecieron en la guerra.
Para el grupo de edad comprendido entre 25 y 34 años, la cifra fue del 59%. Solo entre los rusos de 45 a 54 años, las enfermedades cardiovasculares causan más muertes que el conflicto.
Los datos también revelan la magnitud de las pérdidas en zonas específicas de Ucrania. Unos 20.000 soldados rusos murieron luchando por el control de 10 aldeas ucranianas cuya población conjunta antes de la guerra era de 12.000 habitantes.
Durante los combates por una pequeña aldea llamada Andriivka, al sur de la ciudad de Bajmut, en la región de Donetsk, 1.122 rusos perdieron la vida. Antes de la guerra, allí vivían 74 personas.
Rusia no facilita cifras públicas sobre las pérdidas sufridas desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Y hace dos años, Rosstat dejó de publicar datos sobre muertes por causas externas, que se utilizaban para medir la magnitud de las pérdidas militares.
Por ejemplo, solo el 70% de las muertes de soldados de las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, que lucharon para el ejército ruso, figuraban en los archivos de Rosstat.
En general, el conjunto de datos de Rosstat confirma las tendencias que hemos observado con nuestro propio recuento.
En julio pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cifró las bajas de su país en unas 50.000, aunque otra estimación, basada en fuentes abiertas y elaborada por el sitio web anónimo UA Losses, eleva esa cifra a 115.952.
Algunas de las regiones más pobres de Rusia, en Siberia Oriental, concentran una proporción desproporcionadamente alta de las pérdidas.
Los hombres de Tuvá, Buriatia y el Krai de Transbaikalia tienen entre 20 y 25 veces más probabilidades de morir en la guerra que los residentes de las ciudades más grandes como Moscú y San Petersburgo.
(Imagen: AFP via Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO