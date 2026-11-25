Para el grupo de edad comprendido entre 25 y 34 años, la cifra fue del 59%. Solo entre los rusos de 45 a 54 años, las enfermedades cardiovasculares causan más muertes que el conflicto.

Los datos también revelan la magnitud de las pérdidas en zonas específicas de Ucrania. Unos 20.000 soldados rusos murieron luchando por el control de 10 aldeas ucranianas cuya población conjunta antes de la guerra era de 12.000 habitantes .

Durante los combates por una pequeña aldea llamada Andriivka, al sur de la ciudad de Bajmut, en la región de Donetsk, 1.122 rusos perdieron la vida. Antes de la guerra, allí vivían 74 personas .

Rusia no facilita cifras públicas sobre las pérdidas sufridas desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Y hace dos años, Rosstat dejó de publicar datos sobre muertes por causas externas, que se utilizaban para medir la magnitud de las pérdidas militares .

Por ejemplo, solo el 70% de las muertes de soldados de las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk , en el este de Ucrania, que lucharon para el ejército ruso, figuraban en los archivos de Rosstat.

En general, el conjunto de datos de Rosstat confirma las tendencias que hemos observado con nuestro propio recuento.

En julio pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cifró las bajas de su país en unas 50.000, aunque otra estimación, basada en fuentes abiertas y elaborada por el sitio web anónimo UA Losses, eleva esa cifra a 115.952.

Según el análisis del Servicio ruso de la BBC de los archivos filtrados, en el primer año de la guerra la edad promedio de los fallecidos era de 34 años. Para 2025, con la incorporación de prisioneros y soldados contratados a las filas, había aumentado a 40 (38 según nuestra propia lista).