Terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 remeció este martes el suroeste de Japón, específicamente frente a la isla de Kyushu, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir una alerta de tsunami para parte de la costa de la zona afectada.

El movimiento telúrico se registró a las 16:27 horas (3:27 hora chilena) y tuvo su epicentro frente a la prefectura de Kumamoto, con un hipocentro ubicado a 10 kilómetros de profundidad. Minutos más tarde, a las 17:08 horas (4:08 hora chilena), se produjo una réplica de magnitud 6,1 en la misma área.

Las autoridades japonesas informaron preliminarmente sobre la existencia de personas lesionadas y un corte masivo del suministro eléctrico que afectó a cerca de 48.000 viviendas en la prefectura de Kumamoto.

La Agencia Meteorológica indicó que el terremoto alcanzó una intensidad máxima de 7 en la escala sísmica japonesa en las localidades de Uki y Hikawa, el nivel más alto de dicha medición, mientras que en sectores aledaños se registró una intensidad de 6.

Debido al riesgo de un tsunami, las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

En paralelo, la compañía eléctrica de Kyushu informó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de Sendai, ubicada en la prefectura de Kagoshima, ni en Genkai, en la prefectura de Saga.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llamó a la población de las zonas afectadas a mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos sismos de similar magnitud. Además, señaló que el Gobierno continúa evaluando la situación y recopilando información sobre los daños ocasionados por el terremoto.

PURANOTICIA