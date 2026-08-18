El pacto de La Meca: 4 claves para entender la "OTAN musulmana" creada por Turquía, Arabia Saudita y Pakistán

Pero hasta que no se ponga a prueba en la realidad —por ejemplo, en la respuesta de Pakistán y Turquía a cualquier ataque contra Arabia Saudita—, los analistas dicen que deberíamos considerar el pacto como una "declaración de intenciones" en lugar de un compromiso vinculante al estilo de la OTAN.

El profesor Serhat Güvenç, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Kadir Has, en Turquía, afirma que "hasta que no veamos el texto del acuerdo, la forma en que se implementará sigue siendo objeto de especulación" .

Güvenç afirma que, a diferencia de la OTAN, que durante mucho tiempo ha estado dominada por Estados Unidos en términos financieros y armamentísticos, este pacto es una alianza entre iguales.

"Eso tiene sus ventajas y desventajas", dice, "porque lo resolverán todo mediante la negociación y, en muchos aspectos, priorizarán su propia soberanía nacional".

Alison Minor, del Atlantic Council, coincide. Declaró a BBC Urdu que, "dados los intereses y estrategias cambiantes y, en ocasiones, divergentes de los tres países, es improbable que esta alianza proporcione una respuesta militar integral y totalmente integrada a diversas crisis, como lo hace la OTAN".

Aún está por verse si podrá convertirse en una alianza militar creíble en el futuro.

2. ¿ESTÁ DIRIGIDO A IRÁN?

Algunos analistas consideran que el Pacto de La Meca es una respuesta al conflicto en Medio Oriente y a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El hecho de que entre los firmantes se encuentren dos países de mayoría sunita que limitan con Irán, Turquía y Pakistán, así como el rival regional de Irán, Arabia Saudita, también ha sido interpretado por algunos, particularmente en Irán, como una maniobra para cercar a ese país.

Sin embargo, funcionarios turcos señalan que el proceso que condujo al pacto es anterior al conflicto y la tensión actuales en la región, ya que las negociaciones comenzaron en diciembre de 2024.