Terremoto de magnitud 7,1 deja al menos 50 heridos en Japón y autoridades levantan la alerta de tsunami

Al menos 50 personas resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu, en el sur de Japón, según informaron las autoridades, que posteriormente levantaron la alerta de tsunami.

El Centro Médico Regional del Norte de la ciudad de Yatsushiro, en el municipio de Hikawa, informó que los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la zona. Entre ellos, una decena corresponde a residentes de un asilo de ancianos, mientras que cientos de personas evacuaron sus viviendas y se dirigieron al Ayuntamiento como medida preventiva.

El movimiento telúrico se registró a las 16:27 horas (hora local) y tuvo su hipocentro a 10 kilómetros de profundidad. Posteriormente, a las 17:08 horas, se produjo un segundo sismo de magnitud 6,1, también en la prefectura de Kumamoto y a escasa profundidad.

Como consecuencia de la emergencia, unas 48.000 viviendas quedaron afectadas por un corte masivo de electricidad, mientras que otras 500 sufrieron interrupciones en el suministro de gas.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, explicó durante una rueda de prensa que "dada la cantidad de zonas sin suministro de agua, se dispondrá de ayuda específica", según consignó la cadena NHK.

Asimismo, detalló que "estamos utilizando helicópteros de la Policía, el Cuerpo de bomberos y el Ejército para analizar la situación desde el aire y entender qué daños se han producido. En cuanto podamos, informaremos de ello y pondremos en marcha las labores que sean necesarias para ayudar a la población".

En un primer momento, las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y recordaron que el terremoto alcanzó una intensidad de 7 en la escala sísmica japonesa, el nivel más alto, en las localidades de Uki y Hikawa, mientras que en sectores cercanos la intensidad llegó a grado 6, de acuerdo con la agencia Kyodo.

Las autoridades también confirmaron que, hasta el momento, no se han detectado problemas en las centrales nucleares de Sendai, en la prefectura de Kagoshima, ni en la de Genkai, ubicada en la prefectura de Saga, según informó la compañía eléctrica de Kyushu.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, llamó a la población que permanece en las zonas afectadas a "mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares". Además, confirmó que el Ejecutivo se encuentra "analizando la situación y los posibles daños causados" por los sismos.

CENTRO COMERCIAL

En medio de la emergencia, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón informó que decenas de personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de un centro comercial en Kumamoto, aunque hasta ahora no se ha confirmado la existencia de víctimas fatales.

Previamente, la empresa administradora Aeon Mall había reportado una explosión en el edificio, ocurrida poco después de que trabajadores y clientes fueran evacuados tras el primer terremoto.

De acuerdo con la información disponible, varias personas quedaron atrapadas luego del colapso total del segundo piso del recinto, por lo que podrían permanecer sepultadas bajo los escombros y estructuras del techo, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

PURANOTICIA