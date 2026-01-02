Terremoto de magnitud 6,5 en México deja un adulto mayor fallecido y doce personas heridas

Autoridades mexicanas informaron que una persona murió y otras 12 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 6,5 que sacudió este viernes el centro y sur de México.

El Servicio Sismológico Nacional de México indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, con el hipocentro situado a unos diez kilómetros de profundidad.

Un hombre de 67 años perdió la vida tras sufrir un accidente mientras desalojaba su inmueble en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

"Durante la evacuación por el sismo registrado esta mañana, el hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento", informaron las autoridades.

El sismo provocó la suspensión temporal de una comparecencia ante la prensa en Ciudad de México por parte de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Tanto la mandataria como los presentes abandonaron el lugar como parte de las medidas de seguridad, si bien posteriormente se retomó la actividad.

(Imagen: Sáshenka Gutiérrez / EFE)

