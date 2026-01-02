Terremoto de magnitud 6,5 sacudió el centro y sur de México: no se han reportado pérdidas humanas

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este viernes el centro y sur de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo, que ocurrió a las 07:58 hora local (13.58 GMT), tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero , en el Pacífico, pero sus efectos se dejaron sentir en la capital mexicana, donde sonaron las alarmas sísmicas.

Según informa la agencia EFE, por el momento no se han reportado daños materiales graves o pérdidas humanas .

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, "y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves".

Cabe señalar que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO