Los beneficios económicos y diplomáticos que Rusia obtiene con la guerra de Irán

Los presidentes de Rusia e Irán han mantenido dos conversaciones telefónicas en una semana .

Mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques en el país persa, el presidente ruso, Vladimir Putin, se presenta como un pacificador internacional .

Esto, sin embargo, no suena convincente .

Al fin y al cabo, fue el líder del Kremlin quien ordenó la invasión a gran escala de Rusia contra una nación soberana e independiente en 2022.

En aquel entonces, la Asamblea General de la ONU condenó la invasión de Ucrania al considerarla una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Y mientras pide "una rápida desescalada y una resolución política" del conflicto iraní, Moscú continúa su guerra de desgaste contra Ucrania.

Moscú tiene un acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Irán. Esta misma semana, Putin reafirmó el "apoyo inquebrantable" del Kremlin a Teherán.

Sin embargo, esta asociación estratégica dista mucho de ser un tratado de defensa mutua. En su lugar, Moscú se ha ofrecido a mediar en el conflicto.

En la conversación telefónica del lunes con el presidente estadounidense Donald Trump, según el Kremlin, Putin "expresó varias ideas para una rápida resolución diplomática del conflicto con Irán, basadas, entre otras cosas, en contactos con líderes de los países del Golfo, el presidente iraní y dirigentes de otros países".

Para Rusia es una forma de fortalecer su imagen en el Golfo y en Oriente Medio, y presentarse como una potencia influyente.

También es una oportunidad para profundizar su relación con Washington.

El Kremlin desea mantener una buena relación de trabajo con Trump. Considera que sus vínculos con su administración son beneficiosos para los objetivos bélicos de Moscú en Ucrania.

Esto explica por qué el presidente ruso ha evitado criticar a su homólogo estadounidense, tanto en privado como en público, por la guerra en Irán.

"Él quiere ser útil", declaró Trump el lunes tras su conversación telefónica con Putin.