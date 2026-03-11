Tres efectos económicos de la guerra en Irán más allá del aumento del precio del petróleo

Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son cuatro importantes exportadores mundiales de fertilizantes nitrogenados, de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Este tipo de fertilizante se genera a partir del gas natural y es utilizado en cultivos que producen en torno a la mitad de los alimentos disponibles en el mundo.

Aunque la mayor parte de las empresas productoras de fertilizantes de la región han seguido trabajando a pesar de la guerra, Qatar Energy, una de las principales productoras de urea, tuvo que suspender actividades luego de que la semana pasada viera interrumpido el suministro de gas como consecuencia de ataques realizados por Irán con drones y misiles.

Por otra parte, los beneficios de que estas empresas sigan operando se ven limitados por el hecho de que no están pudiendo exportar sus fertilizantes debido al cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula un tercio del suministro mundial de fertilizantes, de acuerdo a Bloomberg.

A esto se une el hecho de que Irán también es exportador de fertilizantes y la decisión de China adoptada a finales de 2025 de suspender las exportaciones de fertilizantes fosfatados y de restringir severamente las exportaciones de urea hasta agosto de 2026, con miras a garantizar el suministro a los agricultores locales.

Según el Observatorio de Complejidad Económica, China es el principal exportador mundial de fertilizantes nitrogenados.

Como consecuencia de todo esto, el precio de los fertilizantes ya empezó a elevarse de forma notable. En el Puerto de Nueva Orleans, principal puerta de entrada de estos productos a EE.UU., el precio de los fertilizantes pasó de US$516 por tonelada métrica a US$683 durante la primera semana de guerra.

Y esta situación se presenta justamente en la época del año en la que los agricultores en el hemisferio norte se preparan para iniciar la siembra, lo que complica aún más las perspectivas.

Según datos de la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense, cada año un 25% de las importaciones de fertilizantes de ese país se realizan entre marzo y abril.

"Esto no podría ocurrir en peor momento", le dijo a la BBC el agricultor Harry Ott, que cultiva algodón, maíz y soja en Carolina del Sur.

Los analistas anticipan que -de extenderse el conflicto- los consumidores empiecen a sentir el impacto en los alimentos en un plazo de 1 a 3 meses en forma tanto de encarecimiento como de escasez, pues sin la cantidad necesaria de fertilizantes las cosechas serán menores.

Esta situación podría traducirse en hambre para los países y las personas más pobres.

"El aumento repentino de los precios de los alimentos y los combustibles, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente podría tener un efecto dominó que agravará el hambre de las poblaciones vulnerables de la región y otras partes del mundo", advirtió el Programa de Alimentos de la ONU en un comunicado.