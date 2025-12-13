Tensión Internacional: Confirman presencia de un caza estadounidense en cielo venezolano

Durante la noche de este viernes se registró el ingreso de aeronaves estadounidenses en zonas cercanas y dentro del espacio aéreo venezolano, según los primeros reportes provenientes de plataformas de seguimiento aéreo internacional.

De acuerdo con la información disponible, al menos cinco aeronaves habrían sobrevolado el área, y una de ellas penetró propiamente el espacio aéreo de Venezuela. Otras naves fueron detectadas en sectores correspondientes a islas venezolanas, lo que generó atención en medio del actual contexto de tensiones regionales.

El hecho fue confirmado por el sitio web especializado Flightradar24, el cual identificó la presencia de un Boeing F/A-18E Super Hornet perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos operando dentro del territorio venezolano.

Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni las autoridades estadounidenses han emitido un pronunciamiento oficial respecto al objetivo o alcance de estas maniobras aéreas, mientras se mantiene el monitoreo de la situación por parte de organismos internacionales y medios especializados.