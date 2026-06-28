Tensión entre Turquía e Israel tras reconocimiento del genocidio armenio

El Ggobierno turco ha criticado la decisión del Gobierno israelí de reconocer de manera oficial el genocidio armenio, el exterminio de esta población a manos del antiguo Imperio Otomano durante la I Guerra Mundial, que Ankara nunca ha reconocido específicamente como tal.

"El gobierno israelí, que oprime sistemáticamente al pueblo palestino ante los ojos del mundo entero y está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra el pueblo de Gaza, quiere encubrir sus propios crímenes con la decisión política adoptada sobre los acontecimientos de 1915", ha denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado.

El gobierno turco considera que esta decisión es "malintencionada" y "desprecia los hechos legales e históricos" relativos a la persecución de la población armenia.

Ankara recuerda en su comunicado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "y sus cómplices" están bajo "orden de arresto" y asegura que seguirá "trabajando con determinación por el fin de las políticas expansionista y desestabilizadoras de Israel en la región".

"El gobierno de Netanyahu debe rendir cuentas ante la ley por los crímenes que ha cometido contra civiles, en especial contra el pueblo palestino", concluye.

El gobierno de Israel ha aprobado este domingo la propuesta presentada por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para reconocer el genocidio armenio por la masacre de 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1918. Estos hechos están considerados como genocidio desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos, así como por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

"Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", ha declarado Saar antes de agradecer el respaldo que le han otorgado en esta iniciativa Netanyahu y el resto del gabinete. "Como judíos, y especialmente como nación-estado del pueblo judío, creo que es nuestro deber moral tomar esta decisión", ha manifestado.

Los descendientes de armenios que sobrevivieron a las matanzas han instado a los países occidentales a etiquetar estos hechos como genocidio en medio de las presiones por parte de Turquía, que es un poderoso aliado de la OTAN y socio de los europeos.

Turquía, como estado sucesor del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y argumenta que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo elaborado por los otomanos.

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