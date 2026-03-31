Tensión en Medio Oriente sacude a los mercados: el estrecho de Ormuz vuelve al centro del riesgo energético global

La inestabilidad económica derivada de los conflictos en Medio Oriente mantiene en vilo a los mercados internacionales, con el foco puesto en el estrecho de Ormuz. Esta zona es considerada un punto neurálgico para el comercio energético, ya que por allí transita aproximadamente una cuarta parte del petróleo y el gas a nivel mundial.

En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent —referencia para el mercado europeo— registró una leve baja del 0,1% este martes, situándose cerca de los 107 dólares por barril. Esta cifra contrasta con los 72 dólares que promediaba antes de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, anotó un alza del 0,1%, rozando los 103 dólares.

La jornada bursátil en Asia estuvo marcada por los números rojos. El Kospi de Corea del Sur lideró las caídas con un descenso del 4,3%, seguido por el Nikkei japonés, que retrocedió casi un 1,2%. En China, la Bolsa de Shenzhen bajó un 0,7% y el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 0,3%.

En Estados Unidos, el cierre del lunes mostró una tendencia dividida: mientras el Dow Jones avanzó un 0,1%, el Nasdaq cayó un 0,7%. No obstante, los contratos a futuro sugieren posibles repuntes menores al 1%. En Europa, las proyecciones de apertura son optimistas, con alzas cercanas al medio punto, a pesar de la proximidad de los feriados de Semana Santa. En el caso de España, el Ibex 35 inicia sus operaciones en los 16.969 puntos tras haber ganado casi un 1% en la sesión previa.

Finalmente, el mercado del gas natural en Europa mostró señales de alivio. El precio en el mercado holandés TTF disminuyó un 2,1%, alcanzando los 53,81 euros por megavatio hora.

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