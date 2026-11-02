Tenía 20 años: Identifican a copiloto de avión privado que se estrelló en Florida y dejó 9 muertos

Nathalia Gadelha Filgueiras fue identificada como la copiloto del avión privado que se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, Florida, en un accidente en el que murieron las nueve personas que iban a bordo, según confirmó CBS News, medio asociado a la BBC.

De familia brasileña, Gadelha había obtenido su licencia de piloto a los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo cuando el jet privado se desplomó en medio de una zona residencial en la ciudad de Greenacres, de acuerdo a reportes de la prensa estadounidense.

"Mayday, mayday" dice Gadelha en una desesperada grabación de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. "Nos vamos a estrellar contra el suelo, 722 Bravo Delta".

Minutos antes había informado que estaban lidiando con la formación de hielo y que se registraba una turbulencia moderada. "Ahora estamos entrando en una zona de precipitaciones", agregó y solicitó permiso para ascender. LEER TAMBIÉN: Avión privado con nueve personas a bordo se estrelló en zona residencial de EE.UU.

Luego, el avión comenzó a caer a toda velocidad. En la grabación, se escucha a la joven decir que el avión descendía en un momento a "10.000 pies por minuto" (unos 3.000 metros por minuto).

Luego, la copiloto declaró una emergencia y se le escucha gritar: "Estamos en una situación de exceso de velocidad y descendemos a 20.000 pies por minuto".