Ted Turner, el gigante que fundó CNN y revolucionó la noticia, muere a los 87 años

Ted Turner, el audaz empresario que revolucionó la comunicación global y convirtió el flujo de noticias en un evento de tiempo real, falleció este miércoles a los 87 años. La noticia fue confirmada por Turner Enterprises y la propia cadena CNN, el "mayor logro" de su vida y la primera señal de noticias continua en la historia.

Nacido en Ohio en 1938, Turner no solo construyó un imperio que incluyó canales icónicos como TBS, TNT, Cartoon Network y TCM, sino que también redefinió la cultura popular. Desde ser el dueño de los Braves de Atlanta hasta crear la serie animada “Captain Planet”, su influencia se extendió mucho más allá de la pantalla chica.

Un impacto histórico En 1991, su capacidad para conectar al globo le valió ser nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME, destacando su rol al “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Pese a vender sus cadenas a Time Warner en 1996, su espíritu permaneció como el cimiento de la industria moderna.

Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, rindió tributo al fundador describiéndolo como una figura irrepetible: “Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”. Thompson añadió que el empresario “es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”.

Más allá de los medios Apodado “La Boca del Sur” por su franqueza, Turner fue un hombre de múltiples facetas: navegante internacional, activista contra las armas nucleares y un ferviente conservacionista. Se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, destacando su labor en la reintroducción del bisonte en el oeste americano.

Sus últimos años estuvieron marcados por una dura batalla personal. En 2018, reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno neurodegenerativo que lo alejó de la vida pública.

Turner deja un legado familiar compuesto por cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos, además de una estructura mediática que, según las palabras de Thompson, siempre lo considerará su “espíritu rector”. Con su partida, se cierra un capítulo clave en la historia del periodismo y la televisión mundial.

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