Tailandia descarta alto el fuego con Camboya y mantiene ofensiva militar en la frontera

El Gobierno de Tailandia descartó este sábado cualquier posibilidad de un alto el fuego con Camboya, pese a los esfuerzos de mediación liderados por Malasia. El primer ministro Anutin Charnvirakul afirmó que su país seguirá con las acciones militares en la zona fronteriza mientras persista lo que calificó como una amenaza directa a la seguridad nacional.

A través de su cuenta de Facebook, Anutin desmintió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había señalado que los enfrentamientos se habrían reanudado tras una explosión accidental de una mina que afectó a militares tailandeses. “Definitivamente esto no ha sido ningún accidente”, sostuvo el mandatario, asegurando que las operaciones en curso responden a acciones deliberadas.

En declaraciones posteriores recogidas por el diario Khaosod, el jefe de Gobierno fue aún más categórico al señalar que “no hay negociaciones de alto el fuego” y que, por ahora, no es el momento de emprender conversaciones para detener las hostilidades, reafirmando así la postura dura de Bangkok frente al conflicto.

En contraste, el primer ministro de Camboya aceptó la propuesta de tregua mediada por el líder malasio Anwar Ibrahim. Sin embargo, en medio de la intensificación de los combates, Camboya optó por cerrar su frontera con Tailandia, lo que evidencia que la tensión bilateral continúa elevada y sin una salida diplomática inmediata a la vista.

PURANOTICIA