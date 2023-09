Suicidio de una profesora por la presión de los padres de sus alumnos destapó una crisis educativa en Corea del Sur

"Si los profesores no tienen poder para intervenir con los alumnos problemáticos, entonces otros se verán afectados negativamente", nos dijo el padre anónimo.

Pero no son pocos los que sostienen que no son sólo las aulas las que no funcionan, sino que hay que reformar todo el sistema educativo surcoreano, junto con la estrecha definición de éxito que prevalece en el país.