Suben a más de 930 los muertos y 4.200 desaparecidos por devastadora riada en la frontera entre Nepal y China

Las autoridades de Nepal elevaron este lunes a más de 930 los muertos a causa de la devastadora riada registrada la semana pasada en el norte del país, en una zona situada en la frontera con China, un suceso que deja además más de 4.200 desaparecidos en territorio nepalí.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres indicó en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han confirmado 939 fallecidos y 279 heridos, a los que se suman 4.247 desaparecidos.

Así, especificó que entre la cifra de desaparecidos -que el domingo era de cerca de 2.500- figuran 583 extranjeros, además, manifestó que por el momento han sido rescatadas 11.379 personas, incluidos 252 que han sido trasladados por vía aérea tras el desastre. Hasta 315 extranjeros han sido rescatados hasta este lunes.

A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino -entre ellos 261 ciudadanos extranjeros-, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.

Este lunes han continuado las labores de búsqueda, ya que se tiene constancia de que hay trabajadores atrapados en los túneles de las presas e instalaciones hidroeléctricas de la cuenca del río Bhotekoshi, afectada por la riada. Así, hay perforaciones en la central hidroeléctrica de Langtang Jola o Trishuli-3.

También prosigue el envío de ayuda humanitaria a la zona, concretamente de 30 toneladas de alimentos que han llegado a Rasuwa y a Nuwakot, la gran mayoría aportadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Además, se restableció el suministro eléctrico en la mayor parte de los municipios de Kalika y Naukunda, en Rasuwa.

Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China subrayó el viernes que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar.

Por su parte, Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos (GHSC), sostuvo en declaraciones a Europa Press que dichas conclusiones "son similares" a las que ha podido obtener el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que determinó que el "colapso del glaciar" tuvo lugar en el Parque Nacional de Langtang, en Nepal, cerca de la frontera común.

(Imagen: EFE/EPA/ Narendra Shrestha)

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