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Cuba critica el discurso de Trump en la ONU y defiende su derecho a ser "un país plenamente soberano e independiente"

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El canciller Bruno Rodríguez respondió a las afirmaciones del mandatario estadounidense, asegurando que el bloqueo económico es la verdadera amenaza para la isla.

Cuba critica el discurso de Trump en la ONU y defiende su derecho a ser "un país plenamente soberano e independiente"
Martes 22 de septiembre de 2026 20:29
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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes ante la Asamblea General de la ONU, desde donde aseguró que la isla "caerá" gracias a la "gran presión" que su administración viene ejerciendo en los últimos tiempos.

"El Gobierno de Estados Unidos es incapaz de aceptar que Cuba es y tiene el derecho a ser un país plenamente soberano e independiente. Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU puede negar ese hecho", criticó el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.

Rodríguez insistió en que "Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para ningún país" y remarcó que, en cambio, el bloqueo económico y la "asfixia energética" de Washington si pone en riesgo a la isla.

"Es un acto de genocidio y de castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí lo es", aseguró el ministro de Exteriores cubano a las palabras que Trump dedicó al país caribeño durante su intervención en la 81 edición de la Asamblea General de la ONU.

Trump afirmó que "el régimen comunista está bajo gran presión", que "es un estado absolutamente fallido" y que "va a caer". Unas declaraciones que no cayeron nada bien a la delegación cubana presente en su intervención, que respondió abandonando la sala.

(Imagen: Europa Press)

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