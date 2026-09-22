ONU denuncia desapariciones forzadas y muertes bajo custodia en Nicaragua

Un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de utilizar las desapariciones forzadas como un instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.

En su informe "La anatomía de la crueldad estatal", publicado este martes, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denuncia al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018.

Entre ellas figuran el general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, exdiputado y fundador del partido YATAMA.

El informe identifica 161 casos de desaparición forzada desde 2018 y señala que 29 personas siguen desaparecidas.

El comité de expertos de la ONU, que estudió en detalle 17 de esos casos, describe condiciones de detención "desastrosas", así como falta de acceso a atención médica, y destaca la especial vulnerabilidad de muchos de los afectados.

También sostiene que la policía, las prisiones y los tribunales están sometidos a una cadena de mando centralizada bajo Ortega y Murillo.

"Un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos exigidos para una gobernanza democrática creíble", declaró Jan-Michael Simon, presidente del grupo de Naciones Unidas, según recoge su comunicado.

EL CASO DE BROOKLYN RIVERA