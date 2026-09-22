Acusan de violación ante una corte de Estados Unidos al controvertido influencer Clavicular

Los cargos penales presentados este mes no identifican a la presunta víctima.

Clavicular es conocido por su papel en un movimiento online llamado "looksmaxxing" , centrado en maximizar el atractivo físico.

Sus cuentas en redes sociales han acumulado un gran número de seguidores, a quienes le transmite en directo hasta dónde llega para alcanzar la perfección física.

Peters ha hablado abiertamente sobre métodos como "golpeo de huesos", que consiste en golpearse la mandíbula con un martillo u otros objetos para conseguir un aspecto más cincelado.

A pesar de las polémicas que ha generado su estilo de "mejora de imagen", Peters ha sabido aprovechar su fama en internet para obtener un mayor reconocimiento social. En junio desfiló en la Semana de la Moda de París.

Peters también ha tenido otros problemas con la ley.

Fue acusado a principios de este año en Florida después de filmarse a sí mismo disparando contra lo que parecía ser un caimán muerto, por lo que se declaró culpable de disparar ilegalmente un arma de fuego en público.

En marzo, fue arrestado en Florida bajo sospecha de agresión, luego de que las autoridades sospecharan que había instigado una pelea entre dos mujeres.

Posteriormente, en julio, las autoridades declararon que no tenían intención de presentar cargos.

Después de que se hicieran públicas las acusaciones en Massachusetts, Peters publicó un vídeo en X que parecía mostrar a su acusadora, así como una nota manuscrita.