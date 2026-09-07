Suben a más de 1.350 los muertos por catastróficas inundaciones en Nepal: continúan las búsquedas

El balance de víctimas mortales por las devastadoras inundaciones registradas el pasado 26 de agosto en Nepal, en una zona situada en la frontera con China, aumentó a 1.355 fallecidos, mientras que 4.996 personas permanecen desaparecidas, entre ellas 589 extranjeros, según confirmaron este lunes las autoridades del país asiático.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó en su último boletín que las labores de búsqueda continúan de forma ininterrumpida en la zona afectada, donde los equipos de emergencia siguen rastreando a miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.

Además, las autoridades detallaron que 6.672 personas han recibido atención médica tras resultar heridas durante la catástrofe y que 13.396 personas han sido rescatadas desde que se produjo el desastre.

En las tareas de búsqueda y rescate permanecen desplegados más de 21.400 efectivos de la Policía, el Ejército y la Fuerza de Policía Armada, que continúan trabajando para localizar a los desaparecidos y asistir a las comunidades afectadas.

A las cifras reportadas por Nepal se suman los efectos de las inundaciones en los países vecinos. En China, las autoridades informaron de al menos 43 fallecidos y alrededor de 550 desaparecidos, mientras que en India se han recuperado tres cadáveres relacionados con la emergencia.

PURANOTICIA