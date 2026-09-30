Parque de atracciones en California clausura montaña rusa tras cientos de denuncias de lesiones cerebrales

Pero, ¿cómo es esta montaña rusa y qué se sabe de las denuncias que enfrenta?

Promocionada como un rito de iniciación para "los amantes de las emociones extremas", la atracción tiene una longitud total de 1.100 metros, de acuerdo al propio sitio web de Six Flags Magic Mountain.

La X2, que ha sido utilizada por más de 16 millones de personas desde 2008, alcanza una velocidad máxima de 122 km/h .

Una de sus capacidades más llamativas es que sus asientos giran en 360 grados, "por lo que tu cuerpo va dando vueltas durante todo el recorrido ", según la compañía.

Además, tiene dos "raven turns" o medios giros verticales que, una vez se cumple la mitad del recorrido, se transforman en caídas prácticamente en picada.

La montaña rusa debutó en el parque en 2002 como la primera atracción de "cuarta dimensión" de este tipo en el mundo, de acuerdo a la agencia de noticias AP. Reabrió en 2008 con nuevos trenes y efectos especiales.

Desde ahí, atrajo a aficionados de todo el mundo. Algunos de sus usuarios han participado de foros de Reddit compartiendo las "reglas no escritas" de la montaña rusa para evitar lesiones.

De acuerdo con AP, muchos han reportado que el último "raven turn" es la parte más extrema del recorrido y aseguran haber sufrido fuertes dolores de cabeza y sensaciones similares a las de una conmoción cerebral cuando no sujetaron correctamente la cabeza.

"Esos movimientos bruscos hacen que la cabeza golpee contra el reposacabezas y eso está provocando daño cerebral, está causando hemorragias dentro del cráneo", afirmó el abogado Dordick.

MUERTES Y HERIDOS

Los controladores del X2 han enfrentado procesos judiciales por años.

El más grave es la demanda por homicidio culposo que presentó la familia de un joven de 22 años, quien falleció tras subirse a la montaña rusa.

Christopher Hawley murió en 2022 tras sufrir lesiones arriba de la X2.

De acuerdo a CNN, uno de los medios que reveló el escándalo en torno a la atracción, los neurocirujanos que trataron a Hawley afirmaron que sus lesiones eran comparables por las sufridas con el "síndrome del bebé sacudido".

Los forenses determinaron que su muerte fue causada por un traumatismo craneoencefálico contundente a consecuencia de "un accidente en una atracción del parque".

Su familia llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa que controla el parque temático en agosto.

Dijeron sentirse "aliviados" al saber que Six Flags finalmente cerrará la atracción, pero advirtieron que "esto no cambia el hecho de que Christopher Hawley perdió la vida a causa de una montaña rusa peligrosa a la que se permitió operar durante casi dos décadas", declaró a la BBC el abogado Brent Wisner, del bufete Wisner Baum LLP.

Pero ese no era el primer caso. Ya en 2010, Hilda Farias, una madre soltera de 28 años, murió después de subirse a X2.

De acuerdo con CNN, "los expertos médicos sospecharon en ese momento que su muerte fue causada por una anomalía cerebral que se rompió debido a la intensidad de la atracción". Su familia también habría llegado a un acuerdo judicial por su caso.

Medios locales afirman que en 2025 otro joven -cuyo nombre no se ha hecho público- habría muerto en condiciones similares tras subirse a la montaña rusa.

Ahora, otras tres demandas se han presentado en contra del parque temático y S&S Worldwide, el fabricante de los carros de la montaña rusa X2.