Paralizan en el último momento la ejecución de Christa Pike, mujer condenada a muerte en Tennessee por un brutal asesinato

La mujer de 50 años, ha estado en el corredor de la muerte desde 1996, cuando fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer.
Un tribunal federal en EE.UU. suspendió este miércoles la ejecución de Christa Pike, menos de dos horas antes de que esta se llevara a cabo con una inyección letal.
La mujer de 50 años, ha estado en el corredor de la muerte desde 1996, cuando fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer.
La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito emitió una orden suspendiendo su ejecución "hasta nueva orden".
Los jueces afirmaron que necesitan más tiempo para valorar los nuevos argumentos de Pike relacionados con su infancia traumática, marcada por años de agresiones sexuales.
"Los intereses de la justicia y la irrevocabilidad de la inminente ejecución de Pike obligan a conceder una breve suspensión de la ejecución para analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones de fondo", señaló el tribunal.
El fallo se produce después de que la Corte Suprema de EE.UU. denegara la suspensión de la ejecución y de que el gobernador de Tennessee rechazara la solicitud de clemencia de Pike a principios de esta semana.
Sus abogados han dicho que, durante años, el estado de Tennessee sostuvo que Pike había mentido sobre los presuntos abusos sexuales que sufrió en su infancia.
Sin embargo, en una audiencia reciente sobre el método de ejecución, los representantes del estado declararon que no cuestionaban el hecho de que ella hubiera sufrido abusos sexuales y violación.
El equipo legal de Pike solicitó entonces al tribunal de apelaciones que se remitiera su petición nuevamente al tribunal de distrito, argumentando que, si los tribunales federales habían basado su fallo en la afirmación anterior del Estado de que ella mentía, entonces la revisión federal se habría visto afectada.
El recurso que dio lugar a la suspensión de este miércoles es distinto del presentado ante la Corte Suprema, la cual se negó a examinar la apelación de Pike.
La situación se dio a raíz de la impugnación que sus abogados presentaron contra el método de inyección letal de Tennessee.
Los abogados de Pike afirmaron que dicho método podría causar un sufrimiento mayor al necesario para ejecutar la pena de muerte, algo que la Constitución no permite.
El fiscal general de Tennessee afirmó que seguiría "defendiendo la ejecución de la pena impuesta legalmente mientras los tribunales resuelven esta cuestión técnica".
"Es habitual en los casos de pena capital que la defensa plantee objeciones de última hora tras décadas de litigios en diversos tribunales. Hemos solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión", dijo.
(Imagen: Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO