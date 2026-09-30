Paralizan en el último momento la ejecución de Christa Pike, mujer condenada a muerte en Tennessee por un brutal asesinato

Un tribunal federal en EE.UU. suspendió este miércoles la ejecución de Christa Pike, menos de dos horas antes de que esta se llevara a cabo con una inyección letal.

La mujer de 50 años, ha estado en el corredor de la muerte desde 1996, cuando fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer.

La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito emitió una orden suspendiendo su ejecución "hasta nueva orden".

Los jueces afirmaron que necesitan más tiempo para valorar los nuevos argumentos de Pike relacionados con su infancia traumática, marcada por años de agresiones sexuales.

"Los intereses de la justicia y la irrevocabilidad de la inminente ejecución de Pike obligan a conceder una breve suspensión de la ejecución para analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones de fondo", señaló el tribunal.

El fallo se produce después de que la Corte Suprema de EE.UU. denegara la suspensión de la ejecución y de que el gobernador de Tennessee rechazara la solicitud de clemencia de Pike a principios de esta semana.

Sus abogados han dicho que, durante años, el estado de Tennessee sostuvo que Pike había mentido sobre los presuntos abusos sexuales que sufrió en su infancia.