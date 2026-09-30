Estados Unidos se retira completamente de Irak tras más de 20 años de presencia militar

Esta decisión marca el fin de una presencia militar que comenzó con la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein y que se prolongó con años de insurgencia y violencia sectaria.
Estados Unidos tiene previsto completar la retirada de sus fuerzas militares restantes de Irak para este miércoles, poniendo fin a un despliegue que ha marcado la historia del país durante más de dos décadas.
Esta decisión marca el fin de una presencia militar que comenzó con la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein y que se prolongó con años de insurgencia y violencia sectaria.
Las fuerzas estadounidenses se habían retirado en 2011, pero regresaron en 2014 para ayudar a derrotar al grupo Estado Islámico (EI).
Esta última retirada se produce en un momento en el que las continuas tensiones con Irán han vuelto a poner al personal estadounidense en Irak en el punto de mira.
Sin embargo, expertos afirman que es poco probable que la influencia estadounidense desaparezca con la retirada de las tropas.
Oficialmente, la retirada se produce tras un acuerdo alcanzado en 2024 entre Washington y Bagdad para poner fin a la Operación Resolución Inherente, la misión de la coalición liderada por Estados Unidos contra el EI.
En el punto álgido de la guerra de Irak en 2007, más de 170.000 soldados estadounidenses estaban desplegados en el país. En diciembre de 2023, antes de que se alcanzara el acuerdo de retirada, esa cifra se había reducido a unos 2.400, según el Comando Central de Estados Unidos.
Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han reducido su presencia, dejando solo un pequeño contingente en la región del Kurdistán.
"Esta retirada fue acordada con el anterior gobierno iraquí, dado que la misión de derrotar a EI ha logrado su objetivo en Irak", afirma Safwan Al-Amin, investigador sénior no residente de la Iniciativa para Irak en el Atlantic Council de Washington.
Esta medida también refleja la presión política que se viene ejerciendo desde hace tiempo en Irak.
Douglas Silliman, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Irak entre 2016 y 2019, afirma que los sucesivos gobiernos se han enfrentado a demandas para poner fin a la presencia militar estadounidense, que muchos consideran una violación de la soberanía iraquí.
"Un par de gobiernos iraquíes, presionados por facciones proiraníes y sectores de la comunidad mayoritariamente chiita, han estado ejerciendo presión... para asegurarse de que esas fuerzas abandonen el país", declaró Silliman, actual presidente del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, a la BBC.
Las fuerzas estadounidenses abandonaron Irak en 2011 bajo la presidencia de Barack Obama, pero regresaron tres años después a petición de Bagdad, tras la captura de amplias zonas del país por parte del Estado Islámico. Desde entonces, su función ha evolucionado, pasando de las operaciones de combate al entrenamiento, el asesoramiento y el intercambio de inteligencia.
Sin embargo, los analistas sostienen que el momento de la salida de las tropas este mes responde más a preocupaciones de seguridad que al fin oficial de la misión contra el Estado Islámico.
"Esto tiene que ver con el riesgo, no con EI; esa justificación caducó hace años", afirma H.A. Hellyer, investigador asociado sénior del centro de estudios británico RUSI.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO